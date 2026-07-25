«Ман Сити» готов предложить «Лейпцигу» 100 млн евро за Диоманде (Филипп Хинце)

«Ман Сити» может побороться с «Реалом» за Диоманде.

«Манчестер Сити » может вступить в борьбу за трансфер Яна Диоманде .

Английский клуб устно обозначил, что готов предложить 100 миллионов евро за вингера «РБ Лейпциг », сообщает журналист Sky Sport Филипп Хинце. Официальных предложений от «горожан» еще не было.

Ранее немецкий клуб отказался продавать футболиста «Ливерпулю » и «Реалу » за 100 млн евро. «ПСЖ» еще не делал официальных предложений по игроку.

В минувшем сезоне Бундеслиги Диоманде провел 33 игры, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Подробная статистика вингера доступна по ссылке .