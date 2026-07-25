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«Ман Сити» готов предложить «Лейпцигу» 100 млн евро за Диоманде (Филипп Хинце)
«Ман Сити» может побороться с «Реалом» за Диоманде.

«Манчестер Сити» может вступить в борьбу за трансфер Яна Диоманде.

Английский клуб устно обозначил, что готов предложить 100 миллионов евро за вингера «РБ Лейпциг», сообщает журналист Sky Sport Филипп Хинце. Официальных предложений от «горожан» еще не было. 

Ранее немецкий клуб отказался продавать футболиста «Ливерпулю» и «Реалу» за 100 млн евро. «ПСЖ» еще не делал официальных предложений по игроку. 

В минувшем сезоне Бундеслиги Диоманде провел 33 игры, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Подробная статистика вингера доступна по ссылке.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Филиппа Хинце
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Комментарии

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Сейчас начнется битва мешков за мешка
Будет ли хоть один оверпрайснутый атакующий игрок из Лейпцига, который таки заиграет
ОтветZarvuR2020
Будет ли хоть один оверпрайснутый атакующий игрок из Лейпцига, который таки заиграет
Упамекано
ОтветZarvuR2020
Будет ли хоть один оверпрайснутый атакующий игрок из Лейпцига, который таки заиграет
А они были? Вернера и Нкунку брали в свое время за сущие копейки, если сравнивать с сегодняшними суммами
Если Реал уже готов купить игрока за 115-120. При чем тут 100?
ОтветAC_Milan_7
Если Реал уже готов купить игрока за 115-120. При чем тут 100?
Ща такими вбросами выбьют из Мадрида ещё пару десятков лямов. Перес конкретно в тряске сейчас
ОтветBlaumerc
Ща такими вбросами выбьют из Мадрида ещё пару десятков лямов. Перес конкретно в тряске сейчас
Перес старый опытный волчара, его такими методами не развести, да и про его тряску улыбнуло. Да и если исторически взять, Перес почти никогда ни за кого не переплачивал и львиная доля его трансферов были удачные, про Азара тут отдельный разговор, то что он по полгода каждый сезон будет на больничном проводить, этого никто предугадать не мог, да и не вина это Переса.
Там манся орал, что Ливерпуль на ноунейма разводят, сейчас он резко топищем станет?)
ОтветHardSmoke
Там манся орал, что Ливерпуль на ноунейма разводят, сейчас он резко топищем станет?)
Так шити уже на ноунейма развели за 116кк фунтов
ОтветHardSmoke
Там манся орал, что Ливерпуль на ноунейма разводят, сейчас он резко топищем станет?)
Как вам сказать.Это-друуууугое.
Уже по 100-120 миллионов за очередного бегунка с одним сезоном в карьере из бундеслиги с 12+8. Это та лига, в которой Джейдон Санчо делал по 30-35 голевых действий в сезоне, а Вернер выглядел элитным нападающим. Трансферный рынок уже совсем сошел с ума
Ну по факту правых вингеров топ уровня в мировом футболе крайне мало. Олисе, Ямаль не продаются. Семеньо уже в МС. Эстевао пока не особо что то показывает. Сака последние сезоны так себе играет по сравнению с тем что было раньше. Салах всё. Нету, Мадуэке это не звезды. Мбемо один из лидеров МЮ и его не отдадут. Гринвуд бы девушку не бил, то за ним сейчас бы стояла очередь из топ клубов (ну если бы возможно было его купить).
Неужели там бриллиант? Раз такая борьба за него) Хорош был, но на столько)
ОтветКот_Вопрос
Неужели там бриллиант? Раз такая борьба за него) Хорош был, но на столько)
Ну то что я видел на чм прикольный малый , но цены на всех игроков улетели в небеса
Ответartemchiksabir
Ну то что я видел на чм прикольный малый , но цены на всех игроков улетели в небеса
на англичан улетели , а диоманде думаю стоит таких денег
Чито? Опять?
Что там по 115 нарушениям????
Ну осталось еще ПСЖ и кому то из Саудовской Аравии подключиться и рекорд по трансферу может быть побит.
Я тоже устно обозначаю, что готов предложить 100 млн. евро за Диоманде. Какая разница, ведь ранее Лейпциг отказался продавать его Реалу за 100 млн. евро
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