Генич о видео «Динамо», высмеивающем Орзул: «Некрасивый пост, к тому же 8 марта. Не в вашем стиле. Разочаровали😡😡😡»
Комментатор Константин Генич раскритиковал «Динамо» за пост о ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул.
Ранее московский клуб высмеял Орзул и Николая Писарева за вопросы вратарю Курбану Расулову – Мария сказала вратарю «беречь пятую точку», Николай спрашивал, когда клуб пойдет за титулами. Также Орзул спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».
Впоследствии появилась информация, что «Матч ТВ» отстранит Орзул от эфиров. В пресс-службе телеканала опровергли это.
«Динамо», это очень плохо 😡😡😡. Не в вашем стиле. Разочаровали.
К тому же, это было 8 марта… Совсем некрасивый пост. Ужас», – написал Генич в своем телеграм-канале.
Ну и подумаешь, что Орзул синяя как изолента бывшего тренера приплетает по тупому и чушь несет!? Это 8 марта!