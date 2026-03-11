Генич о видео «Динамо», высмеивающем Орзул: «Некрасивый пост, к тому же 8 марта. Не в вашем стиле. Разочаровали😡😡😡»

Генич о посте «Динамо» про Орзул: разочаровали, не в вашем стиле.

Комментатор Константин Генич раскритиковал «Динамо» за пост о ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул.

Ранее московский клуб высмеял Орзул и Николая Писарева за вопросы вратарю Курбану Расулову – Мария сказала вратарю «беречь пятую точку», Николай спрашивал, когда клуб пойдет за титулами. Также Орзул спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

Впоследствии появилась информация, что «Матч ТВ» отстранит Орзул от эфиров. В пресс-службе телеканала опровергли это.

«Динамо», это очень плохо 😡😡😡. Не в вашем стиле. Разочаровали.

К тому же, это было 8 марта… Совсем некрасивый пост. Ужас», – написал Генич в своем телеграм-канале.