  • Генич о видео «Динамо», высмеивающем Орзул: «Некрасивый пост, к тому же 8 марта. Не в вашем стиле. Разочаровали😡😡😡»
Генич о видео «Динамо», высмеивающем Орзул: «Некрасивый пост, к тому же 8 марта. Не в вашем стиле. Разочаровали😡😡😡»

Комментатор Константин Генич раскритиковал «Динамо» за пост о ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул.

Ранее московский клуб высмеял Орзул и Николая Писарева за вопросы вратарю Курбану Расулову – Мария сказала вратарю «беречь пятую точку», Николай спрашивал, когда клуб пойдет за титулами. Также Орзул спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

Впоследствии появилась информация, что «Матч ТВ» отстранит Орзул от эфиров. В пресс-службе телеканала опровергли это.

«Динамо», это очень плохо 😡😡😡. Не в вашем стиле. Разочаровали.

К тому же, это было 8 марта… Совсем некрасивый пост. Ужас», – написал Генич в своем телеграм-канале.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Константина Генича
Генич сам уже всех разочаровал, молчал бы.
Зато Орзул абсолютно в стиле матч-тв - нести чушь и дичь
Костян, ты бы лучше панику свою лечил, а не высовывался. И так городишь черт-те чего с пугающей периодичностью. Про Глебова недавно наговорил, теперь здесь совсем неуместно вылезаешь. Совсем карму себе попортишь, потом проблемы начнутся как снежный ком. Не усугубляй и помни о детях.
Писарева обидели на 8 марта! Да как вы смеете!
Ну и подумаешь, что Орзул синяя как изолента бывшего тренера приплетает по тупому и чушь несет!? Это 8 марта!
Гиеныч в репертуаре среднестатистического каблучного скота. Надо было еще добавить, что она же девочка и вообще как вы смеете!
Во всей этой истории странно и неправильно только то, что сам Генич ещё не остранен от эфира
Покоритель ТЭФИ испугался конкурентки
Мерзкий тип)))Непонятно одно кто его тянет без него было бы чище
Пьянству бой. Орзул выговор. Геничу беречь свою пятую точку.
эта орзул так с людьми с высока разговаривает, думает ей все можно. сколько можно ее держать, она в токсик. женщину это не красит. и так мало хороших журналистов, еще она
