🎥 Жоао Педро оформил свой первый хет-трик в АПЛ. Сравнялся с показателями Дрогба

«Челси» со счетом 4:1 разгромил «Астон Виллу» в 29-м туре АПЛ. Абсолютным героем матча стал Жоао Педро: бразилец забил три гола и отдал результативную передачу на Коула Палмера. Для Педро хет-трик стал первым в Премьер-лиге.

В текущем сезоне бразилец забил 16 голов в высшем дивизионе чемпионата Англии. После 29 туров он занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только Антуану Семеньо, Игору Тиаго и Эрлингу Холанду.

Педро сравнялся с Дидье Дрогба по голам за первый полный сезон в составе «Челси», Жоао при этом провел меньше матчей.

