🎥 Жоао Педро оформил свой первый хет-трик в АПЛ. Сравнялся с показателями Дрогба
«Челси» со счетом 4:1 разгромил «Астон Виллу» в 29-м туре АПЛ. Абсолютным героем матча стал Жоао Педро: бразилец забил три гола и отдал результативную передачу на Коула Палмера. Для Педро хет-трик стал первым в Премьер-лиге.
В текущем сезоне бразилец забил 16 голов в высшем дивизионе чемпионата Англии. После 29 туров он занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только Антуану Семеньо, Игору Тиаго и Эрлингу Холанду.
Педро сравнялся с Дидье Дрогба по голам за первый полный сезон в составе «Челси», Жоао при этом провел меньше матчей.
П.С. Ну если без шуток впечатляющий отрезок после ухода Марески. Я не припоминаю, чтобы какой то игрок вдруг так преображался. То был гол в четыре игры, а тут за 8 игр 8 голов + 5 ассистов