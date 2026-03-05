🎥 Рэмсдейл выдал матч жизни против «МЮ». «Ньюкасл» первым обыграл «дьяволов» Кэррика

Впервые под руководством Майкла Кэррика «Манчестер Юнайтед» проиграл. В 29-м туре Премьер-лиги «красные дьяволы» уступили «Ньюкаслу», хотя целый тайм провели в большинстве.

На перерыв команды ушли при счете 1:1, всю вторую половину встречи «Ман Юнайтед» искал свой гол. Аарон Рэмсдейл, получивший шанс, сделал все, чтобы помешать подопечным Кэррика забить.

Победу со счетом 2:1 для «сорок» на 90-й минуте добылУильям Осула, когда-то игравший в академии «Ман Юнайтед».

Рэмсдейл в 2026-м стал реже получать шансы от Эдди Хау. Летом «Ньюкасл» арендовал вратаря у «Саутгемптона», в соглашение есть опция выкупа.