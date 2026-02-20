🎥 Фернандеш раздает голевые даже дома. Отдал ассист сыну

Бруну Фернандеш так хорош в голевых передачах, что теперь любую помощь от португальца фанаты называют ассистом. Так шутили про кофе , который кэп нес партнерам. Бруну и сам над собой смеялся , когда помог Сенне Ламменсу сфотографироваться с друзьями.

Дома футболист не складывает с себя полномочий. Фернандеш отдал голевую передачу своему сыну, а мальчишка уверенно забил гол Франсишку Рамушу.

Гонсалу, сын капитана «Ман Юнайтед», обожает «Мадрид». Свой пятый день рождения парнишка отметил в стиле «королевского клуба». Родители постарались над оформлением праздника, оценил даже Джуд Беллингем .

Растет будущее поколение.