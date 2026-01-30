Летом Каррагер троллил «Челси» за победу на КЧМ. Те слова Джейми обернулись против него

В финале чемпионата мира среди клубов обладатель Лиги чемпионов сразился с победителем Лиги конференций. Исход встречи удивил многих – «Челси» со счетом 3:0 убрал «ПСЖ», приехавший на соревнование в статусе лучшей команды Европы.

Трофеи лондонцев в сезоне-2024/25 не всем казались солидными. Одним из самых громких критиков оказался Джейми Каррагер. Летом 2025-го легенда «Ливерпуля» в своей типичной манере иронизировал:

«Поздравляю «Челси» с победой на клубном чемпионате мира – это великолепное достижение. Хоть на турнире и не было чемпионов Англии, Италии и Испании, к сожалению. Но все равно молодцы».

Похоже, Джейми своим сарказмом напророчил лондонцам победу над европейскими чемпионами.

В 7-м туре АПЛ «синие» обыграли «Ливерпуль», а на лиговом этапе ЛЧ разобрались с «Барселоной» и «Наполи». Все три клуба к матчу с «Челси» подошли в статусе действующих чемпионов своих стран.

«Челси» почти собрал бинго из побед над всеми чемпионами топ-5 лиг Европы. Не справились только с чемпионом Германии –«Баварией», которая в первом туре лигового этапа ЛЧ победила со счетом 3:1.

«Аугсбург», обыгравший мюнхенцев, теперь считает лучшим клубом мира себя.

Спорить с «Аугсбургом» не станем.