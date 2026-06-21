Ямаль впервые забил на ЧМ – в матче с Саудовской Аравией
Ямаль впервые забил на ЧМ.
Ламин Ямаль забил свой первый гол на чемпионате мира.
18-летний вингер сборной Испании открыл счет на 10-й минуте матча с Саудовской Аравией во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 (1:0, первый тайм). Голевую передачу отдал Микель Ойарсабаль.
Напомним, Ямаль вышеол в стартовом составе впервые с 22 апреля, когда он получил травму в матче Ла Лиги за «Барселону». В первом матче ЧМ-2026 против Кабо-Верде (0:0) Ламин вышел на замену во 2-м тайме.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура40127 голосов
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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Не сомневаюсь, что дальше только больше будет у Ламина )