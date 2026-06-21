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Ямаль впервые забил на ЧМ – в матче с Саудовской Аравией
Ямаль впервые забил на ЧМ.

Ламин Ямаль забил свой первый гол на чемпионате мира.

18-летний вингер сборной Испании открыл счет на 10-й минуте матча с Саудовской Аравией во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 (1:0, первый тайм). Голевую передачу отдал Микель Ойарсабаль.

Напомним, Ямаль вышеол в стартовом составе впервые с 22 апреля, когда он получил травму в матче Ла Лиги за «Барселону». В первом матче ЧМ-2026 против Кабо-Верде (0:0) Ламин вышел на замену во 2-м тайме.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛамин Ямаль
logoСборная Испании по футболу
logoБарселона
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoЛа Лига
logoМикель Ойарсабаль

Комментарии

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Отличное начало для юного гения:)😎
Начало положено !
Не сомневаюсь, что дальше только больше будет у Ламина )
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