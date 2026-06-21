Ямаль впервые забил на ЧМ – в матче с Саудовской Аравией

Ямаль впервые забил на ЧМ.

Ламин Ямаль забил свой первый гол на чемпионате мира.

18-летний вингер сборной Испании открыл счет на 10-й минуте матча с Саудовской Аравией во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 (1:0, первый тайм). Голевую передачу отдал Микель Ойарсабаль .

Напомним, Ямаль вышеол в стартовом составе впервые с 22 апреля, когда он получил травму в матче Ла Лиги за «Барселону». В первом матче ЧМ-2026 против Кабо-Верде (0:0) Ламин вышел на замену во 2-м тайме.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.