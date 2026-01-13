🚨 Клоппу интересен «Реал». А лучше он или Зидан?

Впервые появились сравнительно убедительные слухи, что Юрген Клопп готов вернуться к тренерской работе. Речь, как вы уже поняли, о мадридском «Реале».

Приведем лишь один источник, но его достаточно – журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Он пишет, что немец – главный кандидат на тренерский пост королевского клуба. Клопп может получить назначение будущим летом. Уточняется, что Юрген уже проявил заинтересованность в работе.

Но мы о другом. В среде фанатов «сливочных» бытует мнение, что с текущей ситуацией успешно справиться может лишь один человек – Зинедин Зидан. За счет авторитета и уже очевидных достижений на тренерском поприще.

А кого бы выбрали вы?