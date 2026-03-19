ЦСКА сыграет с «Крыльями» на 2-м этапе полуфинала Пути регионов
«Крылья Советов» выбили «Локомотив» из FONBET Кубка России.
Команда Магомеда Адиева одержала победу над железнодорожниками по пенальти (5:4) после ничьей со счетом 2:2 в игровое время.
Самарцы преодолели первый полуфинальный этап Пути регионов и на втором встретятся с ЦСКА. Матч пройдет в первой половине апреля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Жаль, что Локомотив лишился такой возможности "поприветствовать" своего переметнувшегося капитана всем полным фанатским стадионом, думаю, что очень многие ждали именно этого момента
Ну ничего, ещё один вылет, ещё одно 6 место в РПЛ, зато после зимнего перерыва можно было примерить корону чемпионов и обвинить во всех проблемах интервью Тикнизяна и переход Баринова
Это надо умудриться