ЦСКА сыграет с «Крыльями» на 2-м этапе полуфинала Пути регионов

«Крылья Советов » выбили «Локомотив » из FONBET Кубка России.

Команда Магомеда Адиева одержала победу над железнодорожниками по пенальти (5:4) после ничьей со счетом 2:2 в игровое время.

Самарцы преодолели первый полуфинальный этап Пути регионов и на втором встретятся с ЦСКА. Матч пройдет в первой половине апреля.