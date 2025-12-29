Крауч собрал команду лучших в текущем сезоне АПЛ. Вспомнил даже про Кукурелью

Питер Крауч наслаждается ролью телеэксперта на канале TNT Sports. Англичанин после игры «Ньюкасла» и «Челси» в 17-м туре АПЛ познакомился с Ником Вольтемаде – назвал немца сыном и пожаловался, что теперь чувствует себя старым.

Знакомство игроков вышло классным , но для нового друга Питер не нашел места в символической сборной лучших игроков Премьер-лиги в текущем сезоне. Оценим команду лучших по версии Крауча:

«На роль голкипера определю Давида Райю. Правым защитником назову Юрриена Тимбер, пара центральных – Габриэл [Магальяэс]и [Йошко] Гвардиол, а левым защитником будет [Марк] Кукурелья.

Полузащита: [Деклан] Райс, [Мойсес] Кайседо и Бруну Фернандеш. Левым вингером будет [Антуан] Семеньо, а правым вингером – [Фил] Фоден. Нападающий – Эрлинг Холанд».

Как оценим команду от Краучи?