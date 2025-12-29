1 мин.

10 главных талантов вне топ-5 лиг Европы от CIES. Есть один из РПЛ 🫣

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список из десяти самых перспективных молодых футболистов, выступающих за пределами топ-5 европейских лиг.

1) Дживайро Рид (19 лет) – «Фейеноорд».

2) Жеовани Кенда (18 лет) – «Спортинг».

3) Калеб Йиренки (19 лет) – «Нордшелланд».

4) Родриго Мора (18 лет) – «Порту».

5) Кес Смит (19 лет) – «АЗ».

6) Педро Энрике (19 лет) – «Зенит».

7) Райан Витор (19 лет) – «Васко да Гама».

8) Хорхе Салинас (18 лет) – «Расинг».

9) Жоан Гаду (18 лет) – «Зальцбург».

10) Альваро Монторо (18 лет) – «Ботафого».

Кого не хватает?

