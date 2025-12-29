10 главных талантов вне топ-5 лиг Европы от CIES. Есть один из РПЛ 🫣
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список из десяти самых перспективных молодых футболистов, выступающих за пределами топ-5 европейских лиг.
1) Дживайро Рид (19 лет) – «Фейеноорд».
2) Жеовани Кенда (18 лет) – «Спортинг».
3) Калеб Йиренки (19 лет) – «Нордшелланд».
4) Родриго Мора (18 лет) – «Порту».
5) Кес Смит (19 лет) – «АЗ».
6) Педро Энрике (19 лет) – «Зенит».
7) Райан Витор (19 лет) – «Васко да Гама».
8) Хорхе Салинас (18 лет) – «Расинг».
9) Жоан Гаду (18 лет) – «Зальцбург».
10) Альваро Монторо (18 лет) – «Ботафого».
Кого не хватает?