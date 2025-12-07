🎥 Месси и Мюллер смеялись над травмированным Де Полем. Между легендами – уважение
«Интер Майами» в финале Кубка МЛС разобрался с «Ванкувер Уайткэпс» – 3:1. Для Жорди Альбы и Серджи Бускетса игра стала последней в профессиональной карьере, легенды прощаются с футболом.
Пресса преподносила матч как битву Лео Месси и Томаса Мюллера. Аргентинец оформил дубль из ассистов, немец остался без голевых действий, победителям аплодировал с улыбкой.
Мюллер – один из немногих игроков «Уайткэпс», кто на награждении победителей не стал снимать серебряную медаль.
Камеры запечатлели забавный момент между легендами. Томас и Лео о чем-то переговаривались и смеялись, стоя над лежачим Родриго Де Полем. Болельщик «Барсы» подписал ролик: «Месси и Мюллер смеются над Де Полем, который опять симулирует травму».
В комментах также отметили, как Лионель помогает «подбитому» товарищу с бутсой.
А если бы Томас и Лео оказались в одной команде?
Ну и Месси тоже топ подготовил бутсы лежащему товарищу и отдал в руки....