«Интер Майами» до Месси – худшая команда МЛС. Лео переписал историю клуба

«Интер Майами» впервые в своей истории добрался до финала Кубка МЛС, все значимые достижения клуба пришлись на эпоху Лионеля Месси.

Фанатский аккаунт «Барселоны» перед финалом МЛС вспомнил результаты команды из Флориды до трансфера аргентинской легенды. В те времена «Интер Майами» буквально был худшей командой конференции.

Вместе с Месси «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг в 2023-м, победителем регулярки МЛС в 2024-м и, совсем недавно, победителем восточной конференции. Конечно, важен и имиджевый аспект: Лео сделал «Интер Майами» одной из самых популярных команд США.

Великий.