«Барса» подписала Гордона и взбесила «Атлетико», Джокович и Хачанов вылетели с «РГ», «Реал» дороже всех в мире, «Каролина» в финале Кубка Стэнли, Карседо против сырников и другие новости

1. «Барселона» объявила о трансфере Гордона из «Ньюкасла». Контракт – на 5 лет, сумма – 80+ млн евро. На презентации англичанин бойко разговаривал на испанском : «Выучил, потому что в детстве верил, что буду играть за «Барселону». Хотите – верьте, хотите – нет».

2. На Гордоне «Барса» не остановится: официально предложила 100 млн евро за Альвареса. «Атлетико» сначала настаивал, что форвард не продается , а потом пошел в атаку в соцсетях: предложил билеты на концерт и пакет семечек за Ямаля, а слухи про Альвареса высмеял мемом . А еще каталонцам интересны Гвардиол из «Ман Сити» и ушедший оттуда Бернарду .

3. Другие клубы тоже работают над трансферами и тренерскими назначениями. Моуринью и «Реал» уже подписали контракт до 2029 года, о назначении объявят после выборов президента. Пруцев возвращается в «Спартак» из аренды в «Локомотиве». «Зенит» завершает трансфер Фелипе Аугусто из «Трабзонспора» за 17-18 млн евро. «Реал», «Бавария» и «Челси» хотят подписать защитника «Ливерпуля» Конате бесплатно. Экс-тренер «Спартака» Тедеско возглавит «Болонью».

4. Кубок Стэнли. «Каролина» впервые за 20 лет вышла в финал , выбив «Монреаль» (4-1, 6:1 в пятом матче) в финале Востока. «Харрикейнс» сыграют с «Вегасом» в решающей серии.

5. На «Ролан Гаррос» Джокович уступил Фонсеке и впервые с 2009-го не вышел во вторую неделю, Рублев, Рууд, Ходар вышли в 4-й круг , Хачанов, Де Минаур выбыли. У женщин Андреева, Швентек, Костюк, Кырстя, Свитолина, Бенчич вышли в 4-й круг , Мухова выбыла.

6. У «Реала» рекордные доходы в истории спорта – 1,265 млрд долларов, мадридцы превзошли «Даллас» из НФЛ. Также «Мадрид» признан самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes, «Барса» – 2-я, «МЮ» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «Сити» – 7-й, «Милан» – 14-й, «Интер Майами» Месси – 17-й.

7. ЧМ-2030 по хоккею пройдет в Латвии и Финляндии . Хельсинки примет полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

8. Прокуратура Нидерландов требует взыскать с бывшего полузащитника «Спартака» Промеса 8 млн евро в пользу государства из-за организации контрабанды наркотиков.

9. Кафанов, Роман Адамов и Искаков войдут в штаб Игдисамова в ЦСКА. Тренер вратарей сборной России займется в клубе стандартами.

10. Игроки «ПСЖ» получат по 1 млн евро в случае победы в ЛЧ – как и год назад.

11. Березкин останется в «Локомотиве» и продлит контракт на два года. Хоккеист мог перейти в «Эдмонтон».

12. «Ростов-Дон» обыграл ЦСКА в пятом матче финала женского чемпионата России по гандболу и стал десятикратным чемпионом страны.

13. «Монца» вернулась в Серию А через год после вылета: клуб проиграл «Катандзаро» во 2-м матче, но вышел в высшую лигу благодаря более высокому месту в таблице. «Ницца» осталась в Лиге 1 , разгромив «Сент-Этьен» во 2-м переходном матче – 4:1.

14. Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Ильтерякова вышла в финал многоборья с 5-м результатом, Борисова – с 11-м.

15. Полиция задержала Стерлинга по подозрению в управлении автомобилем под веществами , в их хранении и отказе предоставить образец. Рахим попал в ДТП.

16. Предполагаемая жертва насилия со стороны Рафы Мира выступила в суде и заявила о сексуальном насилии : «Я плакала, мне было трудно дышать и говорить». Футболист утверждает , что все было по обоюдному согласию: «Так сложилась ночь».

17. «Мерседес» отказался от покупки части акций команды «Ф-1» «Альпин» из-за завышенной цены.

18. Карседо не нравится состав сырников . Тренер «Спартака» считает их неспортивным питанием, но не стал убирать из рациона игроков.

Цитаты дня

ИИХФ об отмене решения о бане России из-за безопасности: «Это не означает реинтеграцию. Совет будет принимать решения о допуске по каждому турниру отдельно»

Смолов поставил 1 млн рублей на то, что «Арсенал» не забьет в финале ЛЧ: «Мотя не пропустит. Очевидно, что все болеют за «ПСЖ»

Артета о выносах Сафонова в аут: «Мы изучаем все, что делает соперник. Важно понять задумку – что за этим стоит? Чего они хотят добиться?»

«В России очень безопасно, совсем другая культура – я закрываю машину через раз. В Чили точно украдут» . Вингер «Оренбурга» Томпсон о странах

Илья Малинин о международных турнирах: «Я бы хотел видеть, как выступают российские фигуристы»

Фетисов про Исинбаеву: «Взяла и убежала из страны в непростое время. Ничего не слышали про ее позицию, когда нас отовсюду отстраняли. Поступки нагляднее высказываний»

Шайдоров о ситуации с зарплатой: «В контракте сроком действия до конца 2026 года стоит обязательство по завоеванию медали на Олимпиаде-2030»

