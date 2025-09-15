Одна из самых красивых футболисток мира восхитила фанатов на неделе моды в Нью-Йорке🔥
Одна из самых красивых футболисток мира Ана Мария Маркович вновь покорила социальные сети.
25-летняя Маркович поделилась кадрами в чёрном платье на Неделе моды в Нью-Йорке, восхитив своих поклонников.
Форвард поделилась серией снимков с 2,9 миллионами подписчиков в Instagram.
Болельщики звезды футбольного клуба «Бруклин» тут же ворвалась в раздел комментариев.
💬«У меня отвисла челюсть. Буквально».
💬«Обожаю».
💬«Богиня».
💬«Вот она, настоящая Барби».