Одна из самых красивых футболисток мира восхитила фанатов на неделе моды в Нью-Йорке🔥

Одна из самых красивых футболисток мира Ана Мария Маркович вновь покорила социальные сети.

25-летняя Маркович поделилась кадрами в чёрном платье на Неделе моды в Нью-Йорке, восхитив своих поклонников.

Форвард поделилась серией снимков с 2,9 миллионами подписчиков в Instagram.

Болельщики звезды футбольного клуба «Бруклин» тут же ворвалась в раздел комментариев.

💬«У меня отвисла челюсть. Буквально».

💬«Обожаю».

💬«Богиня».

💬«Вот она, настоящая Барби».