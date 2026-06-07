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  • Легенды «Барсы» разгромили легенд «Ливерпуля» в Сеуле – 8:3. Нолито сделал хет-трик, Тельо – дубль, у Иньесты 1+4
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Легенды «Барсы» разгромили легенд «Ливерпуля» в Сеуле – 8:3. Нолито сделал хет-трик, Тельо – дубль, у Иньесты 1+4

Легенды «Барсы» разгромили легенд «Ливерпуля» в Сеуле – 8:3.

Легенды «Барселоны» разгромили легенд «Ливерпуля» в товарищеском матче (8:3).

У «благрауны» хет-трик сделал Нолито, дублем отметился Кристиан Тельо, на счету Андреса Иньесты гол и 4 ассиста.

Игру в Сеуле посетили 36 944 зрителя.

Товарищеский матч

Легенды «Барселоны» – Легенды «Ливерпуля» – 8:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Клюйверт, 25. 1:1 – Джеррард, 33. 2:1 – Ривалдо, 48. 3:1 – Нолито, 51. 4:1 – Иньеста, 55. 5:1 – Нолито, 61. 5:2 – Кин, 64. 6:2 – Тельо, 68. 7:2 – Нолито, 74. 7:3 – Гарсия, 83. 8:3 – Тельо, 85.

Легенды «Барселоны»: Карлес Бускетс, Абидаль, Пуйоль, Маскерано, Альба, Серджи Бускетс, Иньеста, Видаль, Куарежма, Клюйверт, Ривалдо.

На замену вышли: Ангой, Деку, Нолито, Кркич, Тельо, Мендьета, Вальенте.

Легенды «Ливерпуля»: Дудек, Шкртел, Хююпя, Клаван, Глен Джонсон, Риисе, Джеррард, Луис Гарсия, Лаллана, Кюйт, Бабель.

На замену вышли: Вестервелд, Пеннант, Абел Шавьер, Бергер, Робби Кин, Шмицер, Синама-Понголь.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
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товарищеские матчи (клубы)
logoЛиверпуль
logoКристиан Тельо
logoНолито
logoАндрес Иньеста

Комментарии

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Нолито 2 матча за Барсу. Легенда
ОтветДядя ТУРА
Нолито 2 матча за Барсу. Легенда
чтоб вы понимали, за команду легенд Спартака играет Алесандр Панов)
ОтветАнатолий Дмитриевич
чтоб вы понимали, за команду легенд Спартака играет Алесандр Панов)
Занимает место Джона Терри
Ривалдо,Клюйверт, топ олд скул)) Нолито и Куарежма прям легенды Барсы)
ОтветКот_Вопрос
Ривалдо,Клюйверт, топ олд скул)) Нолито и Куарежма прям легенды Барсы)
Да и Кркич с Видалем.
Тельо лет то сколько?30?

Уже в матчах легенд играет …
Ответel shaarawy92
Тельо лет то сколько?30? Уже в матчах легенд играет …
35 вроде как)) да он после Бетиса вроде как особо не старался
Заработал себе на безбедную жизнь, поиграл по моему где-то в арабской лиге и сейчас кайфут
Вообще по-моему Синама-Понголь, игравший вчера - легенда Ростова.
ОтветАль Шинник
Вообще по-моему Синама-Понголь, игравший вчера - легенда Ростова.
Брал кубок России с Ростовом :)
ОтветАль Шинник
Вообще по-моему Синама-Понголь, игравший вчера - легенда Ростова.
Шкртел - легенда Зенита, которого называют позором российского футбола
Джерард раздобрел здорово. Пирожками на ночь балуется походу.
ОтветАнатолий Ширяев
Джерард раздобрел здорово. Пирожками на ночь балуется походу.
К бабушке на каникулы съездил :)
Ответcpu1500
К бабушке на каникулы съездил :)
Так он сам уже дедушка
Пусть на Кубок Легенд заявятся в Москву- там их наши " легенды футбола" Мор и Тлисов футболу учить будут))))
Ну называть матч с такими составами - "легендами" Барселоны и Ливерпуля - ну такое себе. Если с составом Ливерпуля еще можно относительно согласиться (хотя и там Клаван и Синама-Поньоль - такие себе легенды Ливерпуля). У Барсы: Нолито, Кркич, Тельо и Мендьета явно не легенды Барселоны. Логичнее и правильнее было назвать этот матч "бывшие игроки Ливерпуля против бывших игроков Барселоны"...
ОтветCM1
Ну называть матч с такими составами - "легендами" Барселоны и Ливерпуля - ну такое себе. Если с составом Ливерпуля еще можно относительно согласиться (хотя и там Клаван и Синама-Поньоль - такие себе легенды Ливерпуля). У Барсы: Нолито, Кркич, Тельо и Мендьета явно не легенды Барселоны. Логичнее и правильнее было назвать этот матч "бывшие игроки Ливерпуля против бывших игроков Барселоны"...
С таким названием билеты на матч ты продашь в два раза меньше 🤷‍♂️
ОтветCM1
Ну называть матч с такими составами - "легендами" Барселоны и Ливерпуля - ну такое себе. Если с составом Ливерпуля еще можно относительно согласиться (хотя и там Клаван и Синама-Поньоль - такие себе легенды Ливерпуля). У Барсы: Нолито, Кркич, Тельо и Мендьета явно не легенды Барселоны. Логичнее и правильнее было назвать этот матч "бывшие игроки Ливерпуля против бывших игроков Барселоны"...
Маскерано мог и за тех и за других побегать)
Тельо бегал молодняком при Лео еще. А тут парень уже бегает в легендах Барсы😂 При играющем до сих пор Лео
ОтветБольшой Сэми
Тельо бегал молодняком при Лео еще. А тут парень уже бегает в легендах Барсы😂 При играющем до сих пор Лео
По этому он и легенда. Месси туда не дано попасть. Мало отыграл да и до импакта Тельо там ещё ого сколько.
Клаван и Лаллана ещё и в нынешнем составе зажгли бы
Иньеста всё еще хорош)
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