Легенды «Барсы» разгромили легенд «Ливерпуля» в Сеуле – 8:3. Нолито сделал хет-трик, Тельо – дубль, у Иньесты 1+4

Легенды «Барсы» разгромили легенд «Ливерпуля» в Сеуле – 8:3.

Легенды «Барселоны» разгромили легенд «Ливерпуля » в товарищеском матче (8:3).

У «благрауны» хет-трик сделал Нолито, дублем отметился Кристиан Тельо , на счету Андреса Иньесты гол и 4 ассиста.

Игру в Сеуле посетили 36 944 зрителя.

Товарищеский матч

Легенды «Барселоны» – Легенды «Ливерпуля» – 8:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Клюйверт, 25. 1:1 – Джеррард, 33. 2:1 – Ривалдо, 48. 3:1 – Нолито, 51. 4:1 – Иньеста, 55. 5:1 – Нолито, 61. 5:2 – Кин, 64. 6:2 – Тельо, 68. 7:2 – Нолито, 74. 7:3 – Гарсия, 83. 8:3 – Тельо, 85.

Легенды «Барселоны»: Карлес Бускетс, Абидаль, Пуйоль, Маскерано, Альба, Серджи Бускетс, Иньеста, Видаль, Куарежма, Клюйверт, Ривалдо.

На замену вышли: Ангой, Деку, Нолито , Кркич, Тельо, Мендьета, Вальенте.

Легенды «Ливерпуля»: Дудек, Шкртел, Хююпя, Клаван, Глен Джонсон, Риисе, Джеррард, Луис Гарсия, Лаллана, Кюйт, Бабель.

На замену вышли: Вестервелд, Пеннант, Абел Шавьер, Бергер, Робби Кин, Шмицер, Синама-Понголь.