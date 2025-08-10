🤯 У «Ливерпуля» потрясающее трансферное окно – сейчас всего лишь в минусе на €100 млн
«Ливерпуль» проводит феерическое трансферное окно – тем удивительнее, что это после чемпионского титула.
Сейчас трансферный баланс клуба: – 107,38 млн евро.
Покупки (Всего: 308,68 млн евро):
• Флориан Виртц: 125 миллионов евро;
• Юго Экитике: 95 млн евро;
• Милош Керкез: 46,9 млн. евро;
• Джереми Фримпонг: 40 миллионов евро;
• Армин Печи: 1,78 млн евро.
Продажи (Всего: 201,3 млн. евро):
• Луис Диас: 75 миллионов евро;
• Дарвин Нуньес: 53 миллиона евро;
• Джарелл Куанса. 35 миллионов евро;
• Куивин Келлехер: 14,8 млн евро;
• Трент Александер-Арнолд: 10 миллионов евро;
• Тайлер Мортон: 10 миллионов евро
• Нат Филлипс: 3,5 млн евро.
Промежуточные выводы 👇
Все те, кто постоянно ругал ФСГ, Генри и остальных - теперь посмотрите на плоды их работы:
стадион реконструируют, новая тренировочная база, никаких скандалов с болельщиками, никаких сокращений, только грамотная работа на всех уровнях.
Браво.
У великого клуба всё великое. А не только игра.