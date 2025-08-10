1 мин.

🤯 У «Ливерпуля» потрясающее трансферное окно – сейчас всего лишь в минусе на €100 млн

«Ливерпуль» проводит феерическое трансферное окно – тем удивительнее, что это после чемпионского титула.

Сейчас трансферный баланс клуба: – 107,38 млн евро.

Покупки (Всего: 308,68 млн евро):

• Флориан Виртц: 125 миллионов евро;

• Юго Экитике: 95 млн евро;

• Милош Керкез: 46,9 млн. евро;

• Джереми Фримпонг: 40 миллионов евро;

• Армин Печи: 1,78 млн евро.

Продажи (Всего: 201,3 млн. евро):

• Луис Диас: 75 миллионов евро;

• Дарвин Нуньес: 53 миллиона евро;

• Джарелл Куанса. 35 миллионов евро;

• Куивин Келлехер: 14,8 млн евро;

• Трент Александер-Арнолд: 10 миллионов евро;

• Тайлер Мортон: 10 миллионов евро

• Нат Филлипс: 3,5 млн евро.

