🤭 «Он присылает мне сообщения, гифки, шутки». Аморим честно рассказал о своих взаимоотношениях с Рэтклиффом

Рубен Аморим рассказал о формате общения с совладельцем «Манчестер Юнайтед» Джимом Рэтклиффом.

«Мы общаемся по телефону. Он присылает мне сообщения, гифки, шутки. Примерно такие у нас отношения.

С Джимом очень легко иметь дело. Легко в том смысле, что если вы знаете свою работу, если вы знаете, как объяснить любое решение, то все будет хорошо.

Если будете нести чушь, то пожалеете. Но для меня все легко. Я скажу все, что мне нужно сказать. Конечно, с большим уважением, потому что я знаю, что это владелец клуба. Я знаю свое место.

Но когда мне нужно о чем-то сообщить, то я сделаю это без прикрас. Без всякого дерьма. Сделаю все прямо. Ему это нравится», – сказал Аморим.

