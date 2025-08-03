🤭 «Он присылает мне сообщения, гифки, шутки». Аморим честно рассказал о своих взаимоотношениях с Рэтклиффом
Рубен Аморим рассказал о формате общения с совладельцем «Манчестер Юнайтед» Джимом Рэтклиффом.
«Мы общаемся по телефону. Он присылает мне сообщения, гифки, шутки. Примерно такие у нас отношения.
С Джимом очень легко иметь дело. Легко в том смысле, что если вы знаете свою работу, если вы знаете, как объяснить любое решение, то все будет хорошо.
Если будете нести чушь, то пожалеете. Но для меня все легко. Я скажу все, что мне нужно сказать. Конечно, с большим уважением, потому что я знаю, что это владелец клуба. Я знаю свое место.
Но когда мне нужно о чем-то сообщить, то я сделаю это без прикрас. Без всякого дерьма. Сделаю все прямо. Ему это нравится», – сказал Аморим.
Как вам такое?
Главная мысль высказывания заключается в том, что горизонтальная управленческая культура компаний Рэтклиффа позволяет ему эффективно контролировать менеджмент, однако это не гарантирует абсолютной власти над решениями, поскольку ключевые полномочия остаются у основных акционеров — семьи Глейзеров.
Как видишь, пока искусственный интеллект получше справляется с понимаем текста чем ты и три человека, которым понравилось твое высказывание. Но я вас не виню. Бывает.
А сам могу пояснить, что меня больше всего в словах Аморима заинтересовал кусочек про то как именно Рэтклифф общается с одним из менеджеров в его компании. В чем идея отправки таких сообщений, что никогда не стоит забывать про сэра Джима.
О чем тут еще говорить
А Самое смешное то, что он еще заблокировал возможность ему ответить )