🎥 Бруну тащит «МЮ» даже на предсезонке! Забил роскошный гол из-за пределов штрафной

«Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 обыграл «Вест Хэм» в предсезонном матче в США, за победу поклонникам «красных дьяволов» нужно благодарить Бруну Фернандеша.

В первом тайме кэп реализовал пенальти, а после перерыва забил классный гол из-за пределов штрафной. Ассист на португальца отдал Кобби Майну.

После игры Бруну получил комплимент от Рубена Аморима:

«Думаю, что теперь больше игроков смогут помогать ему быть лидером коллектива, и это очень хорошо. Он наш лидер, он очень важен не только на поле, но и за его пределами. Бруну подает пример. Он очень усердно работает, всегда готов и порой играет через боль».

Чего ждем от Фернандеша в грядущей кампании?

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