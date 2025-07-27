В США едва успел отгреметь чемпионат мира среди клубов, а в страну вновь заглянули гости из Европы – команды приехали в рамках предсезонных туров.

Встреча «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма» прошла на арене в Ист-Ратерфорде – в 20-ти минутах езды от центра Нью-Йорка. Товарищеский матч английских клубов посетили 82 566 зрителей.

Вот такой вид открывался Бруну на угловых:

«Ман Юнайтед» и «Вест Хэм» установили рекорд по посещаемости футбольных матчей в США в 2025 году! Даже на финале КЧМ между «ПСЖ» и «Челси» людей было меньше – 81 118 человек. Та встреча, кстати, тоже прошла на стадионе в Ист-Ратерфорде.

Будет справедливо отметить разницу в ценах на билеты. Сообщается, что за проход на финал КЧМ фанатам пришлось выложить минимум 200 долларов, а цены за билет на предсезонную встречу «МЮ» и «Вест Хэма» начинались от 77 долларов.

Все равно солидно.