🤦‍♂️ «Они решили, что это Тьерри Анри?» Фанаты «Ливерпуля» узнали зарплату Экитике и ошалели 😵‍💫

«Ливерпуль» все ближе ко второму супертрансферу лета.

«Скаузеры» в шаге от подписания Юго Экитике за 90-95 млн евро. Но ведь это не все траты, так? Никто не отменял и личный контракт француза, который будет весьма крупным.

Журналист Sky Патрик Бергер пишет, что нападающий будет зарабатывать в клубе около €15-16 млн. Соглашение будет действовать до 2031 года.

Фанаты считают игрока неоправданно затратным.

💭 «И они еще говорят, что Осимхен просил слишком много».

💭 «Дорого и снова дорого. Они решили, что это какой-то Тьерри Анри?»

💭 «€300 тысяч в неделю за французского Нуньеса».

💭 «Это преступление. Игра окончена».

💭 «Этого парня даже в сборную никогда не вызывали. У него за сезон в Германии столько же голов , сколько у Мармуша, который ушел из Бундеслиги в январе».

Разве не правы?