🤦♂️ «Они решили, что это Тьерри Анри?» Фанаты «Ливерпуля» узнали зарплату Экитике и ошалели 😵💫
«Ливерпуль» все ближе ко второму супертрансферу лета.
«Скаузеры» в шаге от подписания Юго Экитике за 90-95 млн евро. Но ведь это не все траты, так? Никто не отменял и личный контракт француза, который будет весьма крупным.
Журналист Sky Патрик Бергер пишет, что нападающий будет зарабатывать в клубе около €15-16 млн. Соглашение будет действовать до 2031 года.
Фанаты считают игрока неоправданно затратным.
💭 «И они еще говорят, что Осимхен просил слишком много».
💭 «Дорого и снова дорого. Они решили, что это какой-то Тьерри Анри?»
💭 «€300 тысяч в неделю за французского Нуньеса».
💭 «Это преступление. Игра окончена».
💭 «Этого парня даже в сборную никогда не вызывали. У него за сезон в Германии столько же голов, сколько у Мармуша, который ушел из Бундеслиги в январе».
Разве не правы?
Новые игроки в Ливерпуле на такую зп не приходят (за редким исключением).Тут зарплата уровня Виртца.
Но если это правда, то либо у Этикетки агенты топовые, либо Эдвардс хватку теряет
Но врятле у Етиките такие же бонусы.