🎥 Сюрприз для маленького фаната «Милана»! Увидел Модрича и потерял дар речи 😁

Лука Модрич начинает новую главу в карьере – после КЧМ хорват простился с «Мадридом» и перебрался в «Милан». Полузащитник подписал с «россонери» контракт по схеме «1+1», в Италии он будет получать 3-3,5 млн евро в год, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Хотя Лука еще не успел показать себя в футболке нового клуба, местные болельщики, разумеется, понимают, что к ним присоединилась легенда. Величие хорвата осознают даже самые юные фанаты «Милана» – как, например, 7-летний Грегори, для которого клуб подготовил волшебный сюрприз.

На базе «Милана» ребенку завязали глаза, а когда повязку сняли, парнишка увидел перед собой Модрича. От удивления Грегори потерял дар речи, первое время он улыбался и в ответ на слова Луки просто качал головой.

Когда футболист поинтересовался, хочет ли мальчик задать какой-то вопрос, Грегори скромно ответил: «Через четыре дня будет мой день рождения, мне исполнится 8. Я бы очень хотел получить автограф. Раньше я никогда не видел футболистов так близко!»

Лука просьбу ребенка, конечно, исполнил.

Кажется, болельщики уже полюбили легендарного новичка.