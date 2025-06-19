📸 Adidas выпустил коллекцию в бейсбольном стиле. Обновки получили шесть грандов 🌟

Adidas подготовил специальную бейсбольную коллекцию для своих флагманских клубов – «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Арсенала», «Ювентуса» и «Мадрида».

Коллекция вдохновлена дизайном классической американской бейсбольной формы в тонкую полоску и с пуговицами спереди. При работе дизайнеры старались сохранить цвета и идентичность каждого клуба.

Легенды участников чемпионата мира среди клубов презентовали коллекцию: Джоване Элбер, Андреа Бардзальи, Марсело и Алессандро Матри.

Игроки некоторых клубов уже успели примерить джерси в США. Футболисты «Мадрида» прибыли в бейсбольных майках на матч против «Аль-Хилаля».

В расстегнутом виде тоже выглядит симпатично.

Футболисты «Юве» тоже красуются в обновках.

Вариант для какого клуба вам нравится больше всего?

Болельщики назвали самые страшные футболки любимых клубов за последние 10 лет. Их выбор удивит

📸🎥 «Поэтому Виртц им отказал». «Бавария» показала новую форму – соцсети назвали комплект худшим в сезоне 😬

📸🎥 «Арсенал» показал форму на сезон-2025/26. В дизайне – отсылки на историю клуба