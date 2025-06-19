📸 Adidas выпустил коллекцию в бейсбольном стиле. Обновки получили шесть грандов 🌟
Adidas подготовил специальную бейсбольную коллекцию для своих флагманских клубов – «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Арсенала», «Ювентуса» и «Мадрида».
Коллекция вдохновлена дизайном классической американской бейсбольной формы в тонкую полоску и с пуговицами спереди. При работе дизайнеры старались сохранить цвета и идентичность каждого клуба.
Легенды участников чемпионата мира среди клубов презентовали коллекцию: Джоване Элбер, Андреа Бардзальи, Марсело и Алессандро Матри.
Игроки некоторых клубов уже успели примерить джерси в США. Футболисты «Мадрида» прибыли в бейсбольных майках на матч против «Аль-Хилаля».
В расстегнутом виде тоже выглядит симпатично.
Футболисты «Юве» тоже красуются в обновках.
Вариант для какого клуба вам нравится больше всего?
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