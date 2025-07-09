🔥 Комбинированный состав «ПСЖ» и «Мадрида». От парижан на игрока больше

Во втором матче полуфинала клубного чемпионата мира сразятся «ПСЖ» и «Мадрид», в предыдущей стадии турнира парижане обыграли «Баварию», а «сливочные» разобрались с дортмундской «Боруссией».

Последняя встреча соперников состоялась в далеком 2022 году – в 1/8 Лиги чемпионов. «Реал» победил со счетом 3:2 по сумме двух встреч, на «Бернабеу» в ворота «королевского клуба» за французов забивал Килиан Мбаппе. Кики стал автором всех голов парижан в том противостоянии, для нападающего грядущий матч будет первой встречей с бывшим клубом.

Конечно, за три года ситуация сильно изменилась, «ПСЖ» подходит к игре в статусе лучшей команды Европы, а «Мадрид» продолжает держать звание самого титулованного клуба ЛЧ. Перед встречей команд на КЧМ портал Score90 составил символическую сборную из игроков соперников.

В составе на одного футболиста парижан больше: Усман Дембеле, Витинья, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркиньос и Ашраф Хакими. «Мадрид» представляют Винисиус, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде и Тибо Куртуа.

Комбинированный состав «ПСЖ» и «Мадрида»

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