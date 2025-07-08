🎥 Ровно 11 лет назад Германия разнесла Бразилию 7:1 на ЧМ. Томас Мюллер в своей манере вспомнил тот день
11 лет назад, 8 июля 2014 года, на чемпионате мира сборная Бразилии потерпела, возможно, самое тяжелое поражение в истории: «селесао» в полуфинале домашнего мундиаля уступили сборной Германии со счетом 1:7.
Уже к 29-й минуте бундестим вела в пять мячей, Тони Кроос оформил самый быстрый дубль в истории турнира – ему потребовалось всего 69 секунд.
Одна из главных фотографий того вечера разбивает сердце. На снимке – слезы Кловиса Фернандеса, возможно, самого известного поклонника «селесао».
Счет в памятном матче на 11-й минуте открыл Томас Мюллер, спустя 11 лет в интервью Кейт Абдо раумдойтер вспомнил ту самую игру.
Кейт: «Я помню, как смотрела ту игру и видела эмоции бразильских болельщиков, они были разбиты».
Томас: «Они были разбиты, и, честно говоря, это было такое немного странное чувство».
Кейт: «Почему? Потому что вы не могли наслаждаться победой?»
Томас: «Нет, нет, мы могли наслаждаться, могли. С самого начала мы ощутили очень высокое давление, ведь Бразилия – родина футбола, в этой стране футбол – вещь невероятно важная. Перед матчем игроки молились, гимн пел весь стадион.
Да, для них эта игра, выход в финал были так важны. А потом я, ха, я забил первый гол, как мне кажется, это был ключевой момент: бразильцы так сильно хотели отыграть его, что просто забыли об обороне.
Где-то после 28-й минуты уже было 5:0. Мы осмотрелись… да, чувство было странное, очень странное».
В финале ЧМ-2014 Германия благодаря голу Марио Гетце, заменившего великого Мирослава Клозе, обыграла сборную Аргентины.
📸 Томас Мюллер в 756-й и последний раз сыграл за «Баварию». Хуже прощания не придумаешь 😢