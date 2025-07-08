11 лет назад, 8 июля 2014 года, на чемпионате мира сборная Бразилии потерпела, возможно, самое тяжелое поражение в истории: «селесао» в полуфинале домашнего мундиаля уступили сборной Германии со счетом 1:7.

Уже к 29-й минуте бундестим вела в пять мячей, Тони Кроос оформил самый быстрый дубль в истории турнира – ему потребовалось всего 69 секунд.

Одна из главных фотографий того вечера разбивает сердце. На снимке – слезы Кловиса Фернандеса, возможно, самого известного поклонника «селесао».

Счет в памятном матче на 11-й минуте открыл Томас Мюллер, спустя 11 лет в интервью Кейт Абдо раумдойтер вспомнил ту самую игру.

Кейт: «Я помню, как смотрела ту игру и видела эмоции бразильских болельщиков, они были разбиты».

Томас: «Они были разбиты, и, честно говоря, это было такое немного странное чувство».

Кейт: «Почему? Потому что вы не могли наслаждаться победой?»

Томас: «Нет, нет, мы могли наслаждаться, могли. С самого начала мы ощутили очень высокое давление, ведь Бразилия – родина футбола, в этой стране футбол – вещь невероятно важная. Перед матчем игроки молились, гимн пел весь стадион.

Да, для них эта игра, выход в финал были так важны. А потом я, ха, я забил первый гол, как мне кажется, это был ключевой момент: бразильцы так сильно хотели отыграть его, что просто забыли об обороне.

Где-то после 28-й минуты уже было 5:0. Мы осмотрелись… да, чувство было странное, очень странное».

В финале ЧМ-2014 Германия благодаря голу Марио Гетце, заменившего великого Мирослава Клозе, обыграла сборную Аргентины.

📸 Томас Мюллер в 756-й и последний раз сыграл за «Баварию». Хуже прощания не придумаешь 😢