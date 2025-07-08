😡 Де ла Фуэнте разозлил фанатов «Мадрида». Странно ответил на вопрос о вызове Гонсало Гарсии в сборную

Гонсало Гарсия после четвертьфинала чемпионата мира среди клубов стал лучшим бомбардиром турнира, набрав пять очков по «гол+пас». У воспитанника «Мадрида» – по голевому действию в каждом матче КЧМ.

Болельщики шутят, что такими темпами нападающий отправит в глубокий запас не только Эндрика, но и самого Килиана Мбаппе. Встает логичный вопрос: может ли Гонсало рассчитывать на вызов в сборную?

На этот вопрос Луис де ла Фуэнте ответил уклончиво:

«Наша задача – дать каждому игроку свой момент, возможность себя проявить. До следующих сборов еще много времени. Гонсало начинает верить, что он может стать игроком с большим будущим, но тут главное – не торопиться с выводами и не поддаваться на короткие, сиюминутные перфомансы. Он ведь еще не провел ни секунды в Ла Лиге.

Каждый должен заслужить шанс и право занять место в нашей фантастической команде, где есть несколько замечательных игроков очень высокого уровня, уже построившие фантастическую карьеру. Этот шанс нужно заслужить, но, конечно, я его поддерживаю. Его игра меня радует, ведь он еще один футболист, который присоединился к нашему делу. Я надеюсь, что у нас будет много Гонсало, много Хейсенов, много Кубарси».

Поклонники «Мадрида» ответ тренера не оценили, обвинив его в любви к «Барселоне»:

💭 «Если бы его звали Гонси, он бы получил вызов немедленно».

💭 «Этот парень отстой! Если бы Гонсало сейчас был в «Барсе», его бы немедленно вызвали в сборную. Мне жаль, что вместо того, чтобы собрать самую конкурентоспособную сборную Испании, все сводится к политике».

💭 «Игроки Ла Масии получают вызов за голы, забитые в саду их бабушек».

Гарсия, кстати, в Ла Лиге успел сыграть, но в старте не выходил: пять матчей, 70 игровых минут и одна результативная передача.

Как вам мнение тренера сборной?

📸 Веселая реакция Мбаппе на гол Гарсии «Боруссии» – четвертый на КЧМ. Килиана называют новым Эндриком 😁