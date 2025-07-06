📸 Веселая реакция Мбаппе на гол Гарсии «Боруссии» – четвертый на КЧМ. Килиана называют новым Эндриком 😁

Для «Мадрида» главным героем клубного чемпионата мира безусловно стал Гонсало Гарсия. Воспитанник «сливочных» возглавляет бомбардирскую гонку турнира, набрав пять очков по «гол+пас», – у парня по голевому действию в каждом матче КЧМ.

В четвертьфинале против дортмундской «Боруссии» Гонсало открыл счет уже на 10-й минуте встречи. Юноша впечатлил даже Килиана Мбаппе, наблюдавшего за игрой со скамейки запасных, – нападающий пропустил значительную часть турнира из-за гастроэнтерита, он, видимо, пока не может отыграть все 90 минут.

У француза всегда яркая мимика, впечатление от гола Гарсии написаны у Кики на лице.

В соцсетях Мбаппе прозвали новым Эндриком – бразилец прочно обосновался на скамейке запасных «королевского клуба». Мемы уже есть, разумеется.

💭 «Ситуация с нападающими в «Мадриде».

💭 «Мбаппе и Эндрик на скамейке наблюдают за тем, как Гонсало Гарсия забивает в каждом матче»

💭 «Мбаппе и Эндрик видят уровень Гонсало Гарсии».

Конечно, такое шуточное сравнении не выдерживает критики. Килиан вышел на 67-й минуте и в добавленное к матчу время забил через себя – взятие ворот француз посвятил погибшему Диогу Жоте.

В полуфинале КЧМ «сливочные» сыграют с «ПСЖ», подопечные Луиса Энрике оставили за бортом турнира «Баварию».

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