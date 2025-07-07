Друзья и одноклубники Диогу Жоты в последние дни говорили, каким замечательным человеком он был. А статистический портал LiveScore решил напомнить о том, что португалец был и отличным футболистом.

Эксперты назвали пятерку лучших игроков Премьер-лиги по соотношению минут на гол с сезона-2021/22 и по наши дни. Диогу за указанный период в среднем тратил на гол 154 минуты – это пятый лучший показатель в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Выше Жоты оказались Харри Кейн, Мо Салах, Александер Исак и Эрлинг Холанд. Норвежец занимает первое место с показателем в 95 минут на забитый мяч.

Лучшие по соотношению минут на гол в АПЛ

Данные сезона-2021/22

🎥 Последний гол в карьере Жоты. Забил важнейший мяч в дерби с «Эвертоном»