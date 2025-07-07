🤯 Ямаль побьет рекорд Месси по продажам футболок. Задержка анонса 10-го номера Ламина тормозит торговлю

Ламину Ямалю достанется 10-й номер, это ясно всем. Игрок попросил «Барсу» официально передать ему «десятку» после 13 июля – когда парню исполнится 18 лет, клуб пошел на уступку.

Каталонцы уже презентовали и запустили в продажу домашнюю форму на сезон-2025/26, но в магазинах фанаты пока не найдут новую футболку Ламина с «десяткой». Болельщики исхитряются : покупают майки без надписи на спине, а потом за дополнительную плату добавляют на нее имя Ямаля и 10-й номер.

«Барселона» не хочет терять деньги, исполняя желания подростка о переносе анонса. Как пишет AS, в магазинах клуба сотрудники предупреждают клиентов: официально номер и то, как будет написано имя игрока на футболке, не подтверждены, поэтому покупатель берет на себя риск. Если окажется, что Ламин выберет другой номер, клубные магазины не будут принимать претензии и возвращать потраченные средства.

Для местных это не проблема, они могут и подождать, а вот у туристов, заглядывающих в столицу Каталонии на пару дней, время на закупку в фан-шопе любимой команды ограничено. Туристы принимают условия игры и покупают футболки Ямаля, добавляя «десятку» на спину.

«Сегодня почти никто не выбирает футболки [Ламина] с 19-м номером», – AS приводит информацию из клуба.

Как добавляет издание, маркетинговый отдел «Барсы» четко осознает, что продажи новой формы стремительно вырастут, когда клуб официально объявит о смене номера, особенно если парень выберет ту самую «десятку». AS цитирует источник в «блаугране»:

«Мы уже сейчас можем говорить о самой продаваемой футболке в клубной истории. Речь идет о продажах на 20% или 25% превышающих рекорд, который сейчас удерживает Лионель Месси».

Nike тоже с нетерпением ждет дня, когда сможет начать продавать футболки с именем Ламина и новым номером. В руководстве компании понимают, что продукт может быть распродан в течение нескольких дней.

Зачем стоило ждать совершеннолетия Ямаля?

📸 «Барса» презентовала форму на сезон-2025/26. Клуб уже установил рекорд по продажам футболок 🔥