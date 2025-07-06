🎥 Семеро против одного. Месси забил после роскошного сольного прохода 🔥
«Интер Майами» не справился с «ПСЖ» в 1/8 финала чемпионата мира среди клубов, парижане забили сопернику четыре безответных мяча. Но расслабляться подопечным Хавьера Маскерано некогда, команде нужно набирать очки в МЛС.
Главным героем выездной встречи «Интер Майами» с «Монреаль Импэкт» стал Лионель Месси: аргентинец сделал дубль, отдал ассист и помог своим оформить разгромную победу 4:1. Второй мяч легенды получился особенно симпатичным, чего стоит этот сольный проход 38-летнего Лео.
Самый популярный комментарий под роликом: «Семеро против одного, но этот один – Месси».
В трех последних матчах чемпионата Лионель бесподобен: он первым после Тьерри Анри набрал 2+1 в трех играх МЛС подряд.
Ну GOAT, что сказать.
не семеро, конечно, обыграл все же двоих, причем последний немножко потроил
но проход все равно знатный