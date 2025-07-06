Трансферная сага Нико Уильямса подарила зрителям впечатляющую развязку – в борьбе за игрока между «Барселоной» и «Баварией» победил «Атлетик».

Сообщалось, что вингер отверг несколько предложений мюнхенцев, отдавая предпочтение «блаугране». Если верить инсайдам, трансферу вновь помешало финансовое положение каталонцев, Нико хотел прописать в контракте гарантии регистрации, что не понравилось клубу.

В итоге игрок продлил контракт с «Атлетиком» с отступными в 100 млн евро , соглашение рассчитано до 2035 года – это самый длительный действующий контракт в футболе.

Transfermarkt вспомнил футболистов, которых сегодня связывают самые длительные отношения с клубами, игроки в топе распределены по годам, оставшимся в их контрактах. 10-летнее соглашение Нико и «Атлетика» занимает первую строчку, второе место у Эрлинга Холанда, который зимой 2025-го решил остаться в «Ман Сити» еще на девять с половиной лет.

Следующие семь строчек занимают футболисты «Челси», именно лондонцы в последние годы ассоциируются с длительными контрактами. А замыкает рейтинг еще один представитель «Атлетика» – Дани Вивиан, который в 2024-м продлил соглашение с басками до 2032 года, сегодня у него остается 7 лет по договору с клубом из Бильбао.

Самые длительные контракты в футболе по годам, оставшимся в соглашении

Игрок/Год подписания контракта/ Сколько лет осталось по контракту

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