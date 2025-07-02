😭 «Очень расстроен». Джоб Беллингем разбит, ведь он не сыграет против брата – его ждет дисквалификация

«Мадрид» обыграл «Ювентус» в 1/8 финала чемпионата мира среди клубов. Соперник по четвертьфиналу у «сливочных» должен был быть особенный в любом случае – либо «Монтеррей» с Серхио Рамосом, либо дортмундская «Боруссия» с Джобом Беллингемом.

«Шмели» оказались сильнее мексиканцев, но битву братьев мы все равно не увидим: на 28-й минуте игры с «Монтерреем» Джоб получил предупреждение, из-за перебора желтых карточек он пропустит встречу с «королевским клубом».

По словам Нико Ковача, главного тренера «Боруссии», Джоб лишь после финального свистка осознал, что для него означает «горчичник»:

«Джоб не знал, что получив эту желтую карточку, он будет дисквалифицирован на матч четвертьфинала. В перерыве он все еще не понимал, что не сможет сыграть в следующем матче, позже мне пришлось сказать ему об этом.

Но да ладно, он ведь молод. Его брат тоже молод, поэтому я уверен, что они еще встретятся на поле, возможно, в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а затем и в будущем. Будущее за ними».

Себастьян Кель, спортдир дортмундцев, рассказал о переживаниях Беллингема-младшего:

«Это очень раздражает его и всех нас, он был очень расстроен после игры. Мы так хотели написать именно эту историю. Джоб действительно с нетерпением ждал матча против своего брата. Мы должны его немного утешить».

Может, и не на поле, но на арене братья точно пересекутся.

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