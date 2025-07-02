🏆 Прогноз суперкомпьютера на КЧМ. Оценил шансы в четвертьфинале и назвал внезапного фаворита на победу

На чемпионате мира среди клубов определились все четвертьфиналисты, главными сюрпризами 1/8 турнира стали поражения «Ман Сити» «Аль-Хилалю» и «Интера» «Флуминенсе».

Вот так выглядит турнирная сетка после 1/8.

Суперкомпьютер портала Opta провел десять тысяч симуляций оставшейся части турнира, чтобы подсчитать шансы всех участников соревнования на победу в матчах четвертьфинала и в финале КЧМ.

Начнем с известных пар 1/4 турнира, инфографика от портала 433.

«Флуминенсе» – «Аль-Хилаль»

«Палмейрас» – «Челси»

«ПСЖ» – «Бавария»

«Мадрид» – Дортмундская «Боруссия»

Главным фаворитом на победу в турнире суперкомпьютер Opta называет «Челси», шансы лондонцев на трофей портал оценивает в 26,8%. Следом идет «ПСЖ» (24,9%), а замыкает тройку главных фаворитов «Мадрид» (16,9%).

Прогноз суперкомпьютера Opta на оставшуюся часть КЧМ

Для справки: до старта 1/8 суперкомпьютер называл фаворитом на победу «ПСЖ», а следом поставил «Ман Сити» и «Интер», которые уже покинули турнир. «Челси» был лишь пятым, уступая «Баварии», мюнхенцы и перед началом 1/4 – четвертый претендент на трофей.

Прогноз суперкомпьютера Opta перед стартом 1/8 КЧМ

А кого вы считаете фаворитом КЧМ? Кого назовете темной лошадкой?