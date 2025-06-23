🎥 Журналистка забавно описала отношения Беллингема и Трента. Джуд не смог сдержать смех 🤣

«Мадрид», оставшись в меньшинстве на 7-й минуте, со счетом 3:1 обыграл «Пачуку» во втором туре группового этапа чемпионата мира среди клубов. Джуд Беллингем забил один гол и был признан лучшим игроком встречи.

После перехода Александер-Арнолда в «Мадрид» Джуда, как и Трента, очень часто спрашивают о дружбе звезд сборной Англии. Общение с прессой после матча с «Пачукой» исключением не стало.

Сара Порариа, журналистка SportyTV, спросила у Беллингема, как в команде адаптируется его дружочек – корреспондентка использовала слово bestie, которым в англоязычной среде обычно девушки описывают своих лучших подружек.

Джуда такой выбор слова развеселил:

«Трент очень хорошо адаптируется! Думаю, в команде его очень быстро приняли, потому что он отличный парень. Все знают о его качествах, сегодня он показал себя превосходно. Команда расположена к новым игрокам, он отличный парень, все стараются максимально помочь ему, я стараюсь помочь ему, чем могу. Да, конечно, приятно играть со своим «дружочком» в одной команде, ха-ха!»

Эти дружочки еще себя покажут.

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