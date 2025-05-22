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🎥 Томас Мюллер выбрал между легендами Бундеслиги и Премьер-лиги. Из АПЛ назвал лишь одного, но есть нюанс

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Интересно, на какие ответы Томаса Мюллера рассчитывали журналисты издание GOAL, когда попросили немца выбрать между легендами Бундеслиги и АПЛ? 

Мануэль Нойер, Филипп Лам, Давид Алаба, Михаэль Баллак, Тиаго Алькантара и Арьен Роббен не оставили и шанса своим визави из Премьер-лиги – Петру Чеху, Кайлу Уокеру, Эшли Коулу, Яя Туре, Давиду Сильве и Гарету Бэйлу.

Единственным представителем чемпионата Англии, которого предпочел раумдойтер, оказался его тренер – Венсан Компани. Все же в некоторых случаях Томас объяснил, почему выбрал своих друзей.

Матс Хуммельс или Рио Фердинанд: «Ну, Рио Фердинанд не забил гол головой, чтобы я смог стать чемпионом мира [победный гол Хуммельса Франции в 1/4 ЧМ-2014]. Так что, Матс, я выбираю тебя!»

Лусио или Венсан Компани: «Против Вини я провел свой первый матч в Бундеслиге, с Вини я провел свой последний матч в Бундеслиге. Так что я выбираю Вини».

Бастиан Швайнштайгер или Стивен Джеррард: «Для футбола в целом тут выбрать сложно, думаю, это почти ничья. Но с точки зрения эмоций, я на 100% отдаю предпочтение Швайнштайгеру». 

Франк Рибери или Криштиану Роналду: «Фреро [от французского frère – брат]! Конечно, я выберу тебя, Рибери!» 

Роберт Левандовски или Тьерри Анри: «Я восхищаюсь Тьерри Анри, он был очень элегантен и очень, очень хорош, но против Левы – без шансов».

Ну и кто его осудит за такие ответы? 

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logoМихаэль Баллак
logoПетр Чех
logoКайл Уокер
logoЯя Туре
logoДавид Сильва
logoМануэль Нойер
logoФилипп Лам
logoМатс Хуммельс
logoРио Фердинанд
logoЛусио
logoВенсан Компани
logoДавид Алаба
logoЭшли Коул
logoБастиан Швайнштайгер
logoСтивен Джеррард
logoТиаго Алькантара
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