🎥 Томас Мюллер выбрал между легендами Бундеслиги и Премьер-лиги. Из АПЛ назвал лишь одного, но есть нюанс

Интересно, на какие ответы Томаса Мюллера рассчитывали журналисты издание GOAL, когда попросили немца выбрать между легендами Бундеслиги и АПЛ?

Мануэль Нойер, Филипп Лам, Давид Алаба, Михаэль Баллак, Тиаго Алькантара и Арьен Роббен не оставили и шанса своим визави из Премьер-лиги – Петру Чеху, Кайлу Уокеру, Эшли Коулу, Яя Туре, Давиду Сильве и Гарету Бэйлу.

Единственным представителем чемпионата Англии, которого предпочел раумдойтер, оказался его тренер – Венсан Компани. Все же в некоторых случаях Томас объяснил, почему выбрал своих друзей.

Матс Хуммельс или Рио Фердинанд: «Ну, Рио Фердинанд не забил гол головой, чтобы я смог стать чемпионом мира [победный гол Хуммельса Франции в 1/4 ЧМ-2014]. Так что, Матс, я выбираю тебя!»

Лусио или Венсан Компани: «Против Вини я провел свой первый матч в Бундеслиге , с Вини я провел свой последний матч в Бундеслиге. Так что я выбираю Вини».

Бастиан Швайнштайгер или Стивен Джеррард: «Для футбола в целом тут выбрать сложно, думаю, это почти ничья. Но с точки зрения эмоций, я на 100% отдаю предпочтение Швайнштайгеру».

Франк Рибери или Криштиану Роналду: «Фреро [от французского frère – брат]! Конечно, я выберу тебя, Рибери!»

Роберт Левандовски или Тьерри Анри: «Я восхищаюсь Тьерри Анри, он был очень элегантен и очень, очень хорош, но против Левы – без шансов».

Ну и кто его осудит за такие ответы?

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