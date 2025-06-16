🔥 Выбираем команду сезона! Левый вингер – кризис! ☹️

Переходим к самому интересному – нападению! Левый фланг будет первым.

1) Рафинья , «Барселона». Лучший в Испании.

Что ж. Сколько Рафинью считали главным претендентом на «ЗМ»? Наверное, с момента вылета «Ливерпуля» из ЛЧ. И он по-прежнему в топ-3, топ-5. Разумеется, без такого парня нельзя представить символическую сборную сезона, если только… Это не правый фланг.

Ну а по бразильцу все просто: сумасшедшие 7,91 по сезону (несмотря на весенний спад), 34+22 по «гол+пас». И на этом уже можно заканчивать голосование, которое еще не началось. Но продолжим: 39 созданных голевых моментов и, что самое крутое, навык игры на обоих флангах.

Переходим к аутсайдерам.

2) Луис Диас , «Ливерпуль». Взял АПЛ.

Как же хорош был колумбиец, особенно на старте и в конце сезона. Статистика этого не отобразит, ведь по цифрам Луис был едва сильнее, чем год назад. Но… есть трофей. И заслуга Диаса в нем велика. Очень.

Кстати, Луис мог бы легко оказаться и на голосовании за лучшего форварда, если верить привычной стартовой схеме «мерсисайдцев» по ходу сезона. Но, по факту, он часто скатывался на левый фланг. Тот самый, где формально играл Коди Гакпо, успешно взаимодействовавший с колумбийцем. В общем, зафиксируем Диаса слева. А 17+5 и 10 голевых моментов – очень даже неплохо на фоне феерии Салаха.

3) Винисиус , «Реал». Выпустил фильм.

А давайте без вот этого всего, ладно? В прошлом году Винисиуса весь мир награждал «Золотым мячом», хоть он и провалился в сборной, а по сезону набрал лишь 24+9.

Сейчас же у бразильца 21+15, но одна проблема – нет титулов. Так они нужны, если речь об индивидуальном выступлении? Ладно, это лишь для тех, кто не понимает, что бразилец здесь делает. Но у него оценка в 7,39 по сезону и восемь голов в ЛЧ – больше, чем годом ранее.

4) Маркус Тюрам , «Интер». Везде не хватило.

Не все могут поверить, что это возможно, но… Да, Тюрам.

18+5, очень важные голы в ЛЧ и много полезных прорывов в безнадежных ситуациях – все это по-настоящему можно понять, оценивая лишь через призму «Интера».

Маркус не показал выдающиеся цифры, но уж слишком важен был в ключевых матчах. Пусть и не во всех достиг успеха.

5) Хвича Кварацхелия , «ПСЖ». Выиграл всё.

А вот и конкурент Рафиньи. Очевидно, что Хвича за последние полгода протоптал себе дорожку на футбольный Олимп.

Да, он был хорош и в «Наполи». Но теперь он один из лидеров сильнейшего клуба Европы.

7,46 по сезону и 12+8 – пока не «Вау», но зато в ключевой момент. И любопытный факт – у Хвичи два отбора за игру в ЛЧ. Значимость этой цифры мы можем не понимать. Но даже не у всех фланговых защитников она больше.

6) Адемола Лукман , «Аталанта».

Может быть, не все заметили, но Лукман снова был крут. У нигерийца 20+6 во всех турнирах (пять голов в Лиге чемпионов).

Адемола результативен и хорош в создании голевых моментов, коих набралось аж 15. И это на фоне общей просадки команды из Бергамо и напряженности с Гасперини.