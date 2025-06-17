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🔥 Выбираем команду сезона! Форвард – ух сложно! 🫣

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Какой кошмарный нас ждет выбор…

1) Харри Кейн, «Бавария». Что-то выиграл.

Собственно, что говорить о Кейне? Он все так же много забивает, отдает и создает. В минувшем сезоне настрелял 38 и отдал 11 – немного меньше, чем годом ранее. Зато взял первый титул в карьере.

В Лиге чемпионов до титула немцы не добрались, но у Харри 11 голов в 13 матчах. И это очень мощно.

2) Роберт Левандовски, «Барселона». Все в Испании.

У Роберта самый результативный сезон в «Барсе», причем с отрывом. Хотя весной это было и незаметно.

У поляка снова были нестабильные периоды, что не очень хорошо сказалось на решающем этапе Лиги чемпионов. Но на дистанции он слишком результативен, чтобы пренебрегать им в рейтинге лучших нападающих. А вот явный недостаток – просадка в подыгрыше.

3) Килиан Мбаппе, «Реал». «Золотая бутса».

43+5 в дебютном сезоне за «Реал». И это «Золотая бутса»!

По статистике Мбаппе не сильно отличается от конкурентов, но есть один важный момент – он очень много создает. 15 голевых моментов – и это только в Ла Лиге.

Если хотите еще найти повод проголосовать за Килиана, то вспомните, как он начинал осенью, и что он вообще не любит играть на позиции форварда.

4) Виктор Дьокереш, «Спортинг». Чемпион Португалии.

Если бы португальская лига котировалась на уровне топ-5, то Дьокереш, наверное, играл бы в золотых бутсах. 52+12!

Устрашающий швед сотворил еще и 11 голевых моментов. Но давайте немного остудим восхищение, ведь уровень сопротивления немного не тот.

В следующем сезоне все тайное станет явью.

5) Александер Исак, «Ньюкасл».

Еще один швед. Исак не стал голевым гигантом сезона, но все относительно – в АПЛ, да за «Ньюкасл»… звучит довольно сложно. 27+6 внутри Англии – все равно очень солидно.

Исак, пожалуй, самый экзотичный член списка: высокий, быстрый, техничный, хорошо продвигает мяч. Много создает, но еще больше не реализует. Есть над чем работать, но потенциал пугающе высокий.

6) Лаутаро Мартинес, «Интер». Квадрупл до апреля.

Лаутаро был очень хорош в Лиге чемпионов (9 голов), но в Серии А отличился лишь 12 раз. А в прошлом сезоне все было наоборот – провал в ЛЧ и отличный сезон в Италии.

В какой-то момент поднимались разговоры о шансах Мартинеса на «Золотой мяч». Так все было хорошо: «Интер» прошел «Баварию» и лидировал в Серии А, а Лаутаро был крайне эффективен.

Но сезон все равно очень хороший.

7) Хулиан Альварес, «Атлетико».

Наконец-то аргентинец выбрался из тени Холанда и окончательно вошел в список топ-нападающих. 29+7 – лучший сезон Хулиана в карьере. И он сделал это в специфической системе Диего Симеоне.

Альварес много создает, забивает, ассистирует, прессингует – в общем, делает все, что нужно идеальному нападающему «Атлетико».

🔥 Выбираем команду сезона! Левый вингер – кризис! ☹️

Команда сезона: Форвард35 голосов
КейнБавария
ЛевандовскиБарселона
МбаппеРеал Мадрид
ДьокерешСпортинг
ИсакНьюкасл
ЛаутароИнтер
АльваресАтлетико
Клубы
logoАлександер Исак
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