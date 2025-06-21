Алонсо вызвал на разговор Винисиуса. У тренера есть несколько серьезных замечаний к игре бразильца

Винисиус был невзрачен в матче с «Аль-Хилалем» в первом туре группового этапа чемпионата мира среди клубов. Болельщики «Мадрида» обрушили на вингера лавину критики, после бразилец подчистил свой профиль в соцсетях – например, убрал из описания упоминание «королевского клуба».

В одном из эпизодов матча с «Аль-Хилалем» было заметно, как Вини без мяча прогуливается по флангу , пока его партнеры пытаются разогнать атаку. Похоже, такое отношение к происходящему на поле не понравилось и фанатам, и Хаби Алонсо.

Как пишет издание Sport , после игры тренер вызвал бразильца на разговор. Главная просьба испанца к подопечному – улучшить взаимодействие с товарищами по команде, принимать активное участие в командном прессинге. Также Хаби просит Вини улучшить свой навык поиска свободных зон и не избегать работы без мяча.

Алонсо понимает, что вингер еще не набрал оптимальную физическую форму, тренер также осознает, как непросто будет сделать из бразильца более командного игрока. Все же Хаби будет требовать и от Винисиуса, и от Мбаппе более активного участие во всех фазах игры, тренер считает, что это серьезно поможет команде. Алонсо при этом выразил вингеру свою симпатию, но отметил, что в следующих матчах будет ждать от него большей самоотдачи.

В прошлом сезоне многие ставили в укор Карло Анчелотти то, что итальянец не смог должным образом наладить совместную игру Мбаппе и Вини. Хаби надеется это исправить, добавляет издание.

Согласны с идеей Алонсо?

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