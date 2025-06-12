📸🎥 Фанатов «Мадрида» веселит разница между Анчелотти и Алонсо. Нашли два главных различия 😁

Хаби Алонсо сменил Карло Анчелотти на посту главного тренера «Мадрида». С первых дней испанца в «королевском клубе» стало заметно, что Хаби и Дон Карло – специалисты совершенно разных поколений.

В соцсетях болельщики обсуждают, насколько разный у тренеров подход к работе. Первое, что бросается в глаза, активность Алонсо против расслабленного стиля Анчелотти на тренировочном поле.

Еще одно различие – отношение к современным технологиям: листочки и ручки в штабе Анчелотти заменили планшеты и стилусы помощников Алонсо.

Болельщики шутят, что до назначения Хаби даже не знали о существовании комнаты для обсуждения тактики на базе клуба.

«Разница между государственным и частным образованием».

Забавно, но Анчелотти умудрился пошутить о разнице между ним и Хаби примерно лет десять назад – когда Карло тренировал Хаби в «Баварии». Итальянец сказал на пресс-конференции, сидя рядом с улыбающимся подопечным:

«Он [Хаби] хочет быть тренером. Думаю, у него есть все необходимое, чтобы стать хорошим тренером: знания, опыт и так далее. Он уже пробыл под моим руководством два года, так вот ему просто нужно делать то, что делаю я, но наоборот – вот тогда он и станет хорошим тренером».

Какие ожидания от тренерских перемен?

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