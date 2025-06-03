🎥 Джонатан Та объяснил крутость Хаби Алонсо. Привел пример с тренировки «Байера»

Хаби Алонсо покинул «Байер», вместе с тренером с «фармацевтами» попрощался ряд игроков – в том числе Джонатан Та, присоединившийся к «Баварии».

В своем тексте для The Players Tribune немецкий защитник одним примером объяснил, в чем крутость нового тренера «Мадрида»:

«Когда до нас дошли слухи о назначении Хаби Алонсо, мы все подумали, что это будет здорово, хотя все понимали, что он пока молодой тренер. Когда он возглавил «Байер», всем стало ясно, что он все еще может за нас играть. Нет, я серьезно! Его можно было выпустить на поле, он бы показал себя великолепно.

На одной из тренировок мы отрабатывали длинные передачи за спину защитникам на фланги. Внезапно Хаби меня остановил: «Нет, Джона, не так».

Честно, я думал, что сделал вполне себе неплохую передачу, но Хаби настаивал: «Мяч должен двигаться… резче». Я спросил, что он имеет в виду, он попытался объяснить, но быстро сдался и сказал: «Ладно, дай мне мяч».

Затем он коснулся мяча, развернулся и сделал диагональную передачу – мяч перелетел на другую сторону, он летел стремительно и прямо, как стрела. Мяч приземлился четко на бутсу нашего фулбека – ему даже не пришлось сбавлять темп. Да любой новичок смог бы принять такую передачу.

Хаби повернулся к нам и сказал: «Вот это я имею в виду, когда говорю «резче».

Я подумал, что он над нами шутит. Даже звук, который издает мяч, когда по нему бьет Хаби, особенный. Свист. Можно отвернуться и по одному только звуку понять, что бил Хаби.

Я поворачиваюсь к одноклубникам и спрашиваю: «Ну и как я должен это сделать?»

Все просто рассмеялись. Никто из нас не смог бы повторить то, что сделал Хаби. Не думаю, что Хаби полностью привык к тренерской работе. В глубине души он все еще игрок».

Алонсо и словами хорошо доносит до подопечных свою мысль. Пары подсказок испанца хватило, чтобы Алекс Гримальдо положил идеальный штрафной на тренировке «фармацевтов».

Какие ожидания от Хаби в «Мадриде»?

Хаби Алонсо выбрал 4-3-3. Пока что у «Реала» такой состав 👇

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