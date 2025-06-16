«Я буду говорить с ним по-испански». Карлос Алькарас высказался о презентации Трента в «Реале»

Мадридист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас пристально следит за новостями любимого клуба.

Теннисист видел презентацию звездного новичка «Мадрида» Трента Александра-Арнолда и был впечатлен его испанским.

«Если мы когда-нибудь встретимся, то я буду говорить с ним по-испански. Его испанский очень неплох. Я был удивлен, когда услышал. Непросто произнести речь перед новым клубом, президентом, товарищами по команде на иностранном языке, но он смог и это вызывает уважение. Круто, что Трент в команде. Уверен, что он будет лучшим в мире правым защитником», — заявил Алькарас.