‼️ За Трента взялись! Хаби Алонсо работает над навыками обороны и подачи угловых англичанина

Только-только прошли мероприятия, посвященные подписанию Трента Александер-Арнолда в мадридский «Реал», как его начали заново обучать футболу.

Diario AS пишет, что Хаби Алонсо и тренерский штаб мадридцев работают над прокачкой оборонительных навыков Трента. Также особое внимание уделяется угловым, за которые, как минимум на правом фланге, Александер-Арнолд будет отвечать в будущем сезоне.

Фанаты в дискуссии.

💭 «Мы покупали его не для обороны».

💭 «Это все равно, что сказать, что тренер работает над завершением нападающего».

💭 «Они видят, насколько он «опасен».

💭 «Заставьте его ежедневно встречать Винисиуса и Мбаппе в игре 1 на 1».

💭 «Да пусть сразу переезжает к Винисиусу».