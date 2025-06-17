🎥 Серхио Рамос идеально ответил, с кем хочет сыграть в финале клубного ЧМ. Фанаты «Реала» оценят 😁

После прощания с европейским футболом Серхио Рамос перебрался в Мексику, на другом конце света испанец себе не изменяет – уже в пятом матче за «Монтеррей» защитник получил красную, ставшую для него юбилейной.

Судьба вновь столкнула Серхио с европейскими грандами на чемпионате мира среди клубов. Среди участников турнира есть и «Мадрид», встречи с которым защитник хотел бы избежать. Зато Рамос не возражает против матча с другим столичным клубом – «Атлетико».

На пресс-конференции журналист уточнил, считает ли Серхио матч против «матрасников» финалом мечты. Экс-капитан «королевского клуба» ответил честно:

«Ну да, это был бы финал мечты! Правда, я бы предпочел такой финал, но до него еще далеко. Конечно, будет лучше, если на турнире наши пути с «Реалом» не пересекутся, ведь этот клуб для меня многое значил и значит до сих пор. Я бы предпочел сыграть против других клубов, если мы доберемся до финала, я бы хотел сыграть с «Атлетико». Но сперва нам нужно выйти из группы и преодолеть следующие стадии турнира».

С финалами против «Атлетико» у Рамоса проблем нет, но, как верно отметил защитник, сперва его команде нужно добраться до заключительного матча КЧМ. В первом туре группового этапа «Монтеррей» сразится с «Интером».

Как вам ответ легенды?

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