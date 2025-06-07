🎥«Даже здесь проиграл конкуренцию вратарям». Онана гонял мяч на улицах Камеруна – примерил роль полевого

После неудачного сезона с «Манчестер Юнайтед» Андре Онана отправился набираться сил в родной Камерун.

О спорте вратарь не забывает: Андре гонял мяч вместе с местными ребятами на улицах родного города. Сменил тапки на бутсы, а о вратарских перчатках забыл – примерил роль полевого.

В комментариях – парад шуток:

💭 «Он наконец нашел свой уровень».

💭 «Впервые вижу голкипера, которого настолько не интересует игра на воротах».

💭 «Даже в этой команде он проиграл конкуренцию другим вратарям».

💭 «Можно попросить этих ребят не отпускать его в Англию?»

💭 «А вдруг, если выпустить его в качестве полевого, окажется, что он нормальный футболист?»

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