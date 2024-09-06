На аккаунт Сан-Марино подписано четыре населения страны! Админ – голландец, влюбленный в скромную команду

Сборная Сан-Марино обыграла Лихтенштейн в Лиге наций – это первая победа команды за 20 лет. До этого в официальных матчах команда не побеждала никогда.

У сборной Сан-Марино нет официальных аккаунтов в соцсетях, за медийные задачи скромной национальной команды отвечают простые болельщики из других стран.

Есть турецкий аккаунт.

Англоязычный.

На испаноязычный профиль подписаны больше 300 тысяч человек. К слову, население Сан-Марино –33 660 человек.

Даже шотландцы создали аккаунт о Сан-Марино.

Англоязычный аккаунт о сборной Сан-Марино с 2019 года ведет Мартино Бастианелли из голландского городка Бреда. Вот так он отреагировал на единственный гол Сан-Марино в матче с Лихтенштейном:

«О боже мой! Это происходит, это происходит, о боже мой, это происходит, боже мой!»

«Мы повели на 52-й минуте матча с Лихтенштейном!»

О любимой сборной парень отзывается исключительно комплиментарно:

«Они написали историю. Они навсегда запомнятся как легенды, золотое поколения футбола Сан-Марино. Они сделали то, что нам не удавалось на протяжении 20 лет, 140 матчей, больше 12 тысяч минут. Победа, гребаная победа!»

Когда-то Мартина очаровала история команды без единой победы, теперь он следит за каждым матчем Сан-Марино, хотя делать это непросто:

«Обычно игры Сан-Марино не показывают по телевидению. Приходится искать трансляции в интернете. Обычно я нахожу какие-нибудь сумасшедшие российские сайты. Мне повезло, что у меня хороший антивирус, иначе на моем компьютере было бы не менее десяти троянских программ».

Бастианелли рассказал, что значит быть поклонником сборной Сан-Марино:

«Как болельщик сборной Сан-Марино, ты должен радоваться мелочам. Удар в створ ворот – это праздник. Если команда заработала угловой, радуйся. Если забила гол, это все равно что выиграть матч. Если команда сыграла вничью, это ощущается как победа.

Иногда мои друзья собираются в баре, и я говорю им: «Извините, ребята, мне придется пропустить сегодняшний вечер, я смотрю игру худшей национальной команды в мире». Вот какую любовь я испытываю к этой сборной».

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