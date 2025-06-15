🎥 Самое неловкое интервью КЧМ. Хоакину Корреа пришлось объяснять, что он не брат Анхеля Корреа 😬

Чемпионат мира среди клубов критикуют за многое: за слишком высокие цены на билеты, за матчи, проходящие в совершенно разных часовых поясах, за сомнительную подготовку к проведению турнира, за нефутбольную погоду во многих городах США.

Под сомнения ставят и то, насколько вообще американская аудитория заинтересована в футболе. Похоже, и местные журналисты не тратили много сил на подготовку к работе на турнире.

Хоакин Корреа, перешедший из «Интера» в «Ботафого», стал героем, возможно, самого неловкого интервью КЧМ: нападающему пришлось объяснять, что Анхель Корреа из «Атлетико» ему не родственник.

Журналист: «Что ты чувствуешь относительно того, что тебе придется играть против твоего брата Анхеля Корреа?»

Хоакин: «Он не мой брат».

Журналист: «Но ведь его фамилия Корреа?»

Хоакин: «Да, но он не мой брат. Не все с фамилией Корреа родственники! Он мой друг, но не мой брат».

Сломал корреспонденту всю логическую цепочку!

Билеты на клубный ЧМ никто не покупает. Инфантино придумал гениальную идею 🤯

🎥 «Бавария» разнесла «Окленд» 10:0. Молчун Майкл Олисе блестяще ответил, жалко ли ему соперников 😬

🔥 Рейтинг участников клубного ЧМ от The Athletic. В топ-10 только европейские гранды, «ПСЖ» лишь третий