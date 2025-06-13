Все официально: Трент появился на презентации в «Реале» в компании новой девушки

Во время презентации в качестве нового игрока мадридского «Реала» Трент Александр-Арнолд официально представил свою девушку Эстель.

Футболист пришел на презентацию в компании родителей, братьев и новой возлюбленной.

Отношения Трента и Эстель начались через месяц после его расставания с английской моделью и актрисой Айрис Лоу. Пару несколько раз видели вместе, в том числе на отдыхе в Венеции.

На данный момент Эстель собрала более 80 000 подписчиков в Инстаграме. Но ожидается, что это число резко возрастет в ближайшие недели.