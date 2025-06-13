Все официально: Трент появился на презентации в «Реале» в компании новой девушки
Во время презентации в качестве нового игрока мадридского «Реала» Трент Александр-Арнолд официально представил свою девушку Эстель.
Футболист пришел на презентацию в компании родителей, братьев и новой возлюбленной.
Отношения Трента и Эстель начались через месяц после его расставания с английской моделью и актрисой Айрис Лоу. Пару несколько раз видели вместе, в том числе на отдыхе в Венеции.
На данный момент Эстель собрала более 80 000 подписчиков в Инстаграме. Но ожидается, что это число резко возрастет в ближайшие недели.
А вообще, пофиг, они там как блохи, с футболиста на футболиста прыгают, уже и не уследить, кто с кем и когда - имя им легион