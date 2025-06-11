Специалисты из «Барсы» и Пинтус в новой роли: знакомимся со штабом Хаби Алонсо

Теперь «Реал Мадрид» возглавляет Хаби Алонсо, а его тренерский штаб состоит из шести человек, включая Антонио Пинтуса, хотя он теперь не будет отвечать за физическую подготовку команды. Давайте познакомимся с тренерским штабом Алонсо.

Себас Паррилья, второй тренер

47 лет. В 2002 году Себас присоединился к молодежной академии «Мадрида», где работал в каждой команде, включая «Кастилью». С Хаби Алонсо Паррилья пересекся в команде U14, и с тех пор их пути не разошлись. Они вместе работали в «Реал Сосьедад Б» и в «Байере» Теперь оба вернулись в «Реал», где Себас будет отвечать за тактику и оборонительную работу.

Исмаэль Каменфорте, тренер по физ.подготовке

40 лет, получил степень в области физической подготовки в Университете Лериды, работал в молодежной академии Барселоны с 2011 по 2018 год. Затем получил опыт в МЛС в «Нью-Йорк Сити» и национальной сборной Дании. Исмаэль присоединился к «Байеру» в 2021 году, до прихода Хаби Алонсо, а теперь перебрался с ним в «Реал Мадрид».

Альберто Энсинас, ассистент

43 года назад, он является техническим помощником Хаби Алонсо. Работал в молодежной системе «Барселоны» с командами U19 и «Барсой Б». В 2021 году он подписал контракт с «Байером», где познакомился с Алонсо.

Луис Льопис, тренер вратарей

Льопис остается в «Реале» в качестве тренера вратарей. Он вернулся в клуб в 2021 году после ухода в «Реал Сосьедад» в 2018 году. Льопис признанный специалист по подготовке вратарей, и Хаби Алонсо, который его хорошо знает, не хотел с ним расставаться.

Беньят Лабаен, ассистент

37-летний Лабаен начал свою тренерскую карьеру в молодежных командах «Бергара». Оттуда он перешел в «Атлетико» и испанскую сборную U-17, также работал в «Лидсе», «Эльче», «Реал Сосьедад» и «Реал Сарагоса». С Хаби Алонсо Беьят познакомился во время работы в молодежной академии «Мадрида».

Антонио Пинтус, тренер по эффективности

62-летний Пинтус не покинул «Реал Мадрид». Но он остался не в качестве тренера по фитнесу, его новая роль — тренер по эффективности, Пинтус будет контролировать управление эффективностью игроков.