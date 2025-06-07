🎥 Кроос вновь забил за «Мадрид»! Отличился с пенальти – об этом просил весь «Бернабеу»

Благотворительный матч между легендами «Мадрида» и дортмундской «Боруссией» закончился ничьей 3:3. Встреча прошла на переполненном «Сантьяго Бернабеу», на игру приехали звезды разных поколений, в том числе те, кто совсем недавно покинул «Реал».

Конечно, публика была особенно рада встрече с Тони Кроосом. Его последним официальным матчем за «сливочных» стал финал Лиги чемпионов против «Боруссии», немец вновь надел футболку «королевского клуба» в игре против дортмундцев.

На 36-й минуте в ворота «шмелей» был назначен одиннадцатиметровый. Тони не хотел бить пенальти, пытался отдать мяч Раулю, но партнеры и болельщики были против. «Бернабеу» начал скандировать имя немца – пришлось направиться к точке!

Рауль, кстати, все же забил, но во втором тайме. В концовке Тони уходил с поля под овации арены.

Все еще хорош!

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