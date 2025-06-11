«Это безумие, что за фигня». Болельщики не могут поверить, сколько «Ливерпуль» готов заплатить за Виртца

В течение последних нескольких недель «Ливерпуль» работал чтобы подписать звезду «Байера» Виртца.

Во вторник вечером специалист по трансферам Фабрицио Романо подтвердил, что немец уверенно движется к тому, чтобы стать игроком «Ливерпуля».

«ЭКСКЛЮЗИВ: Флориан Вирьц переходит в «Ливерпуль», клуб устно согласовал принципиальную сделку с «Байером» на сумму 150 млн евро, включая бонусы».

Фанаты были в шоке от суммы, которую «Ливерпуль» готов заплатить за 22-летнего игрока.

💬«Байер» будет смеяться всю дорогу до банка, это не в стиле «Ливерпуля» — переплачивать за игрока».

💬«Хороший игрок, но 150 млн евро — это безумие, что за фигня».

💬«Безумные деньги».

💬«Ливерпуль» заплатит 150 млн евро за Виртца? Мы получили Шерки, Рейндерса и Раяна Аит-Нури меньше чем за 120 млн».

💬«СКОЛЬКО?!»